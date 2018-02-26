Средняя зарплата в Карелии выросла за год на 13%, свидетельствует статистика

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Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за декабрь 2017 года составила 43,4 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года на 13%, сообщает Карелиястат.
Среди видов экономической деятельности лидерами по росту зарплат стали производство химических веществ и химических продуктов, рыболовство и рыбоводство, деятельность финансовая и страховая, производство, передача и распределение электроэнергии, добыча полезных ископаемых, производство прочих транспортных средств и оборудования.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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