Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

Средняя зарплата в России 2025 года почти достигла 100 тысяч рублей. По данным Росстата, до вычета налогов она составила 99,4 тысячи рублей.

Исследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Два года назад этот показатель был на уровне 72,5 тысячи рублей, то есть зарплаты выросли более чем на треть.

Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций, не учитывая малый бизнес. В нем участвовали 28,4 миллиона работников.

Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Ненецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи).

Самые низкие средние зарплаты оказались в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).