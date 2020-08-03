Средняя зарплата в сельском хозяйстве Карелии растет ускоренными темпами

Средняя заработная плата на предприятиях сельского хозяйства Карелии достигла 32,6 тыс. рублей – больше показателя, запланированного Минсельхозом на 2020 год.

Это следует из презентационных материалов заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно документу, уровня в 32,6 тыс. рублей зарплата в сельском хозяйстве достигла по итогам прошлого года – это выше плановых показателей 2019 года (27,9 тыс.) и 2020 года (31,3 тыс. рублей).

А кто больше всех зарабатывает в сельском хозяйстве, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".