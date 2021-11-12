Средства на решение жилищных и экологических проблем сельских жителей заложены в проект бюджета Карелии

Финансирование реконструкции инфраструктуры ЖКХ, развития сельских территорий, содержания безнадзорных животных и ряд других расходов заложены в проект бюджета Карелии на 2022 год.

Эти вопросы обсуждались на заседании Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания республики.

Одна из наиболее острых проблем, требующих бюджетных ассигнований, — реконструкция и строительство канализационных и водоочистных сооружений в районах Карелии.

Депутаты Андрей Монастыршин и Ольга Шмаеник поинтересовались, какие меры предусмотрены правительством для строительства таких объектов в Кеми и Ладве.

«По Кеми в настоящее время разрабатывается проект строительства водоочистных сооружений. Все необходимые денежные средства для подготовки документации имеются, подрядчик определен. Мы надеемся, что в следующем году проектная документация с положительным заключением госэкспертизы у нас появится, и будет возможность получить финансирование на строительство за счет средств федерального проекта «Чистая вода», — ответил заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Федоричев.

Он также добавил, что планируется перепроектирование канализационных очистных сооружений в Кеми и уже подготовлена сметная документация для реконструкции аналогичного объекта в Ладве.

Ольга Шмаеник отметила, что парламент неоднократно выделял бюджетные деньги на работы по канализационным очистным сооружениям в Ладве, но ситуация там пока не изменилась. По мнению депутата, необходимо активизировать работу по этому объекту, в том числе потому, что в Прионежье в следующем году будет отмечаться День республики.

Решение проблем экологии — лишь один из факторов улучшения жизни на селе. Ряд других мероприятий запланирован в рамках программы развития сельских территорий. Депутата Ирину Кузичеву интересовало, куда будет направлены 23 млн рублей, предусмотренные на реализацию данной программы. Как пояснила заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина, средства, в частности, направят на компактную жилищную застройку. Основную часть этой суммы получит село Толвуя – там планируется строительство 12 жилых домов для местных жителей.

Экономическое развитие села определяется крупными сельскохозяйственными предприятиями, такими как государственный совхоз «Ведлозерский». По словам депутата Ольги Шмаеник, для его развития в проект бюджета на 2022 год заложено 30 млн рублей, но этого недостаточно. Ольга Палкина ответила, что 30 млн рублей — это только первый транш, который пойдет на приобретение поголовья животных и укрепление материально-технической базы. Общая сумма финансирования до конца года составит 75 млн рублей.

Кроме господдержки сельского хозяйства власти Карелии готовы финансировать крупные проекты в сфере экологического туризма, которые будут способствовать развитию села за счет создания новых рабочих мест и роста потребительского спроса со стороны туристов на товары и услуги сельских жителей. Один из таких проектов — создание туристической инфраструктуры на горе Воттоваара. Депутат Эмилия Слабунова напомнила, по распоряжению главы республики для реализации этих планов должно быть создано новое государственное учреждение, но в проекте бюджета не предусмотрены необходимые ассигнования.

Заместитель главы Минприроды Карелии Алексей Щепин ответил, что прорабатывается вопрос о создании особого подразделения госучреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия». После его создания будут проведены проектно-изыскательские работы, которые позволят определить сумму, необходимую для обустройства инфраструктуры на Воттовааре.

Зампредседателя Комитета Алексея Орлова интересовало, сколько денег получат районы Карелии на отлов и содержание безнадзорных животных. В 2022 году им будет выделено 27,8 млн рублей. Представители правительства заверили, что эти деньги не пропадут и районные власти используют их по назначению.

«Стоит отметить, что это хорошая практика — рассмотрение проекта главного финансового документа по компетенциям профильных Комитетов. Это абсолютно правильное предложение Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича, потому что Комитеты становятся хорошей дискуссионной площадкой для детального изучения документа», — подчеркнула по итогам заседания председатель Комитета Марина Гуменникова.