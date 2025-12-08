Средства на снос аварийного дома в Лахденпохье освоили, а сам дом всё еще стоит

Прокуратура провела поверку исполнения контакта на снос аварийного дома в Лахденпохском районе.
Оказалось, что контракт не исполнен, при этом деньги, выделенные на него, освоили, сообщили в Прокуратуре Карелии.
В октябре 2018 года между администрацией Лахденпохского поселения и ООО «Лахденпохская ЖЭС» заключен договор подряда на снос аварийного многоквартирного жилого дома № 22 на улице Аркадия Маркова в Лахденпохье. Согласно финансовым документам, указанный договор исполнен, подрядчику выплачены денежные средства в размере 96 тысяч рублей.
— Вместе с тем проверка показала, что в феврале 2019 года администрация выдала разрешение на реконструкцию вышеуказанного дома. Он, согласно документам, стал индивидуальным жилым домом. Таким образом, ООО «Лахденпохская ЖЭС» работы по договору подряда не выполнялись, снос многоквартирного дома не осуществлялся, при этом органом местного самоуправления произведена оплата за выполненные работы в полном объеме, — рассказали в Прокуратуре.
Ведомство направило иск в суд с требованием взыскать с подрядчика ущерб, причиненный Администрации. Суд требование удовлетворил.
В настоящее время судом рассматривается еще один иск прокуратуры района. Ведомство просит администрацию вернуть жилой дом и земельный участок в муниципальную собственность. Также органами следствия возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Ранее бывшему главе администрации Лахденпохского района дали условный срок за махинации с квартирами.