Средство для укладки бороды, кофе и бытовая химия стали добычей магазинных воров в Карелии

Росгвардейцы задержали подозреваемых в хищении товаров из торговых заведений Карелии.

Группы задержания Сегежского, Сортавальского и Петрозаводского отделов вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на сработку тревожной сигнализации в торговые заведения республики. Об этом сообщает Росгвардия.

Двое нарушителей были задержаны в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Так, 47-летний горожанин попытался незаметно пронести мимо кассы кофе, бытовую химию, средства гигиены стоимостью свыше 1000 рублей. А другой злоумышленник, 26-летний житель района, похитил из магазина средство для укладки бороды. Сумма ущерба превысила 1600 рублей.

В Сортавале сотрудники сетевого магазина на улице Кирова нажали тревожную кнопку, обнаружив факт хищения товара. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что неизвестный гражданин в состоянии алкогольного опьянения похитил продукты питания и сбежал. При обследовании близлежащей территории нарушитель, 43-летний местный житель, был обнаружен недалеко от места происшествия. А в Сегеже была задержана 34-летняя женщина, которая похитила капсулы для стирки.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что торговый павильон в Карелии дважды стал объектом внимания рецидивиста.