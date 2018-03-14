СРОЧНО: Из-за ДТП на севере Карелии перекрыта трасса

На дороге в Сегежском районе перекрыто движение из-за улетевшего в кювет лесовоза, сообщает УГИБДД по Карелии.

"В настоящее время в Сегежском районе на автодороге Кочкома – Госграница (в 27 км от федеральной автодороги "Кола") в обе стороны перекрыто движение транспорта, образовался затор", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, лесовоз съехал в кювет, в результате чего оказалась перекрыта проезжая часть для движения транспорта. Самостоятельно выехать лесовоз не может.

На месте работает специальная техника – два автомобиля КДМ и погрузчик. Для ликвидации последствий вызвана дополнительная специальная техника.

На данном участке сложные погодные условия – метель, недостаточная видимость. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок в данном направлении до полного восстановления движения.