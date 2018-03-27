СРОЧНО: Оргкомитет "Онежской маски" отменил церемонию награждения из-за трагедии в Кемерово

В Карелии оргкомитет театральной премии "Онежская маска" принял решение перенести церемонию награждения на другой день, сегодня мероприятия не будет.

"Сегодня "Маски" не будет, отменили. На какое число (перенесли) – пока неизвестно", - сообщили "Столице на Онего" в Союзе театральных деятелей Карелии.

Ранее заслуженный артист Карелии Александр Овчинников разместил в соцсетях эмоциональный пост, в котором призвал актеров перенести церемонию награждения "Онежской маски" из-за трагедии в Кемерово. Театральный праздник должен был состояться сегодня в 19 часов в Национальном театре Карелии.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 67 человек, в том числе дети.