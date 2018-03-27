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Новости. Культура
09:44, 27 Марта 2018

СРОЧНО: Оргкомитет "Онежской маски" отменил церемонию награждения из-за трагедии в Кемерово

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В Карелии оргкомитет театральной премии "Онежская маска" принял решение перенести церемонию награждения на другой день, сегодня мероприятия не будет.

"Сегодня "Маски" не будет, отменили. На какое число (перенесли) – пока неизвестно", - сообщили "Столице на Онего" в Союзе театральных деятелей Карелии.

Ранее заслуженный артист Карелии Александр Овчинников разместил в соцсетях эмоциональный пост, в котором призвал актеров перенести церемонию награждения "Онежской маски" из-за трагедии в Кемерово. Театральный праздник должен был состояться сегодня в 19 часов в Национальном театре Карелии.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 67 человек, в том числе дети.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-27 10:16:33
Ритуальные языческие телодвижения. Не более того.
Иван
2018-03-27 10:01:18
Обращение к республиканской власти Карелии: " Артур Олегович, Вы обязаны в Карелии объявит день траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове. В знак траура приспустить все государственные флаги Российской федерации и Республики Карелии, а телерадиокомпаниям и организациям культуры рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи ".
однозначно
2018-03-27 10:00:54
Перенесли и перенесли. Прям мероприятие вселенского масштаба было.
Гость
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