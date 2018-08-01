СРОЧНО: Полиция установила водителя, который сбил на Ровио пешехода и бросил с переломанными ногами во дворе
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Личность водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему, раскрыта. МВД Карелии просит сообщить о его месте нахождения.
Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Романа Т. в связи с наездом на пешехода.
В ночь на 21 июля водитель на автомашине Daewoo Nexia серебристого цвета совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщил.
Всех, кто располагает данными о местонахождении этого гражданина, полицейские просят сообщать в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Петрозаводску по телефонам: (8142) 715-900, (8142) 78-44-44 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
Напомним, 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.
От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.
Под покровом ночи водитель затащил пострадавшего в машину и уехал с места происшествия.
По поступившей ранее информации, предполагалось, что виновник аварии доставил пешехода в больницу.
Но, как позже сообщила бывшая супруга пострадавшего, водитель отвез пострадавшего не в больницу, а во двор к дому, где и бросил.
"Водила спросил у пострадавшего адрес проживания, отвез его на Сегежскую и выбросил во двор. Пострадавший - мой бывший муж позвонил мне и попросил вызвать скорую. Скорая приехала и увезла в больницу. У него перелом двух ног", - написала петрозаводчанка.
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