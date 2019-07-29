СРОЧНО: Пострадавшему в страшной аварии жителю Карелии требуется кровь

Родственники и друзья жителя Кондопоги, который получил тяжелые травмы в ДТП в Пряжинском районе, просят сдать кровь для спасения его жизни.

"Люди, помогите, Саша попал в аварию 28 июля, - написали родственники в обращении в редакцию "Столицы на Онего". – Срочно нужна кровь, любая. Сдавать на Пирогова,8 с 8.00 до 12.30. Сказать, что для Галешкина Александра Анатольевича, 16.09.1992 года рождения".

Авария, в которой пострадал 26-летний кондопожанин, произошла 28 июля в 6.35 в Пряжинском районе. На затяжном повороте лоб в лоб столкнулись Hyundai Manrix, ехавший в сторону Санкт-Петербурга и Mazda-3.

От полученных ранений на месте ДТП скончался водитель Hyundai – 68-летний житель Мурманской области. Водител Mazda-3 - 26-летний житель Кондопоги госпитализирован с травмами.