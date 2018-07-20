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Новости. Общество
16:58, 20 Июля 2018

СРОЧНО: Путин предложил не торопиться с повышением пенсионного возраста

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Путину не нравится повышение пенсионного возраста.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан, сообщает ТАСС.

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались", - сказал он. "И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", - заявил Путин.

"Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится ", - заявил Путин на встрече с волонтерами чемпионата мир по футболу.

Глава государства отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Он пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.

Путин уточнил, что в РФ на пять пенсионеров приходится шесть работающих, если этот баланс ухудшится, "пенсионная система лопнет".

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Мы согласны на повышение, барин. Сами уже размножаться не хотим, а пассионариев ещё мало понаехало.
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