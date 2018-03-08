СРОЧНО: Режим повышенной готовности введен в Петрозаводске из-за возможного обрушения дома

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в городе режима повышенной готовности в связи с угрозой обрушения жилого дома на Зареке.

В администрацию Петрозаводска поступило сообщение о возможном обрушении конструкций деревянного восьмиквартирного жилого дома, располагающегося по адресу ул. Державина, д. 16.

Об этом сообщает сайт мэрии города.

В здании прописаны 29 человек. После поступления сигнала было проведено техническое освидетельствование конструкций. Эксперты выдали заключение о том, что здание непригодно для проживания и представляет опасность. Минимизировать критерии риска до допустимого уровня инженерными и проектными решениями, по оценке специалистов, невозможно. Рекомендовано расселить жильцов.

В этой связи мэрия города установила режим функционирования повышенной готовности. Организовано ежедневное обследование дома. Гражданам предложены помещения маневренного фонда для переселения.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства обошли всех жильцов дома. Им вручены ключи от помещений маневренного фонда. В ближайшее время горожане будут осматривать предоставленное жилье, сообщают в мэрии города.