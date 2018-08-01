СРОЧНО: Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии

В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, шесть человек травмированы, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду в 10.30 на автодороге "Деревянка –Деревянное" столкнулись Fiat и Volkswagen Polo.

В ДТП пострадали шесть человек, из них четверо госпитализированы, двое из которых дети, пояснили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (10 человек, 4 единицы техники).