СРОЧНО: Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии

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В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, шесть человек травмированы, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В среду в 10.30 на автодороге "Деревянка –Деревянное" столкнулись Fiat и Volkswagen Polo.
В ДТП пострадали шесть человек, из них четверо госпитализированы, двое из которых дети, пояснили в ведомстве.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Для ликвидации последствий аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (10 человек, 4 единицы техники).
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