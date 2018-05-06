СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами

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В Муезерском районе Карелии погиб 10-летний ребенок, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 6 мая 10-летний мальчик гулял на улице в поселке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки ребенок забрался на штабель из бревен, которые обвалились и придавили его. От полученных телесных повреждений мальчик скончался.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств происшедшего.
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