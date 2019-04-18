В Петрозаводске пропал ребенок

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Мальчик ушел из школы 17 апреля и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Илью А. 2007 года рождения.
Он 17 апреля ушел из школы, расположенной в районе Первомайского проспекта, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На вид мальчику 11-12 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светлые средней длины.
Был одет в бейсболку красного цвета, черную куртку Adidas, серые джинсы , голубую рубашку, серую жилетку, обут в черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 89114152587, (814-2)739154, 02, с мобильного 102.
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