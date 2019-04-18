Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
12:43, 18 Апреля 2019

В Петрозаводске пропал ребенок

Загрузка...

Мальчик ушел из школы 17 апреля и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Илью  А. 2007 года рождения.

Он 17 апреля ушел из школы, расположенной в районе Первомайского проспекта,  и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мальчику 11-12 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светлые средней длины.

Был одет в бейсболку красного цвета, черную куртку Adidas, серые джинсы , голубую рубашку, серую жилетку, обут в черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 89114152587, (814-2)739154, 02, с мобильного 102.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-04-18 12:51:06
Пороть таких нещадно от Владивостока до Калининграда. Вой должен перекатываться по часовым поясам большой страны.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

17.04.2019 10:10
Обществоведение
Народ против административного памятника 12
Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 8
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Кнут и пряник от представителя Путина 4
12.04.2019 16:25
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
15.04.2019 15:40
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»