В Петрозаводске пропал ребенок

Мальчик ушел из школы 17 апреля и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Илью А. 2007 года рождения.

Он 17 апреля ушел из школы, расположенной в районе Первомайского проспекта, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мальчику 11-12 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светлые средней длины.

Был одет в бейсболку красного цвета, черную куртку Adidas, серые джинсы , голубую рубашку, серую жилетку, обут в черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 89114152587, (814-2)739154, 02, с мобильного 102.