Срок обучения в магистратуре в вузах России могут сократить до одного года

Срок обучения в магистратуре в новой системе высшего образования в России может быть сокращен до одного года.

В новой системе высшего образования в России могут сократить срок обучения в магистратуре, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.



«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», - сказал министр.



21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием.



По его словам, согласно новой системе высшего образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.



После обнародования послания министр Фальков сообщил, что вузы под контролем министерства в ближайшее время разработают и представят новые образовательные программы.