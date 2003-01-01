Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

Минпромторг решил перенести срок повышения утильсбора на месяц.

Минпромторг внес проект постановления о переносе даты вступления в силу новых правил на 1 декабря вместо 1 ноября, сообщается в телеграм-канале ведомста.

— Решение принято, исходя из интересов граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта документа с новыми правилами или столкнулись с задержками при поставке машины, — говорится в сообщении.

Перенос сроков позволит завершить доставку в рамках действующих заказов по текущим правилам. Изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку до вступления в силу новой нормы. Сейчас, обратили внимание в Минпромторге, при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчёте утильсбора.

Утильсбор, напомним, это обязательный платёж, который взимается при ввозе автомобиля в Россию или при его производстве внутри страны. Напомним, ранее Минпромторгом России были подготовлены изменения в механику расчёта утильсбора. Ключевым параметром при начислении будет мощность двигателя, а не его объём, как было раньше. Льготная ставка для ввоза автотранспорта в личных целях будет действовать только для машин с мощностью до 160 лошадиных сил, а для гибридных и электромобилей — до 81 л. с. Для автомобилей с большей мощностью установят повышенную коммерческую ставку.

Ранее «Столица на Онего» поговорила с известным блогером и директором по развитию автоэкспортной компании VSETUT Drive в Южной Корее Александром Снитовским.