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Сроки обязательной вакцинации работников предприятий могут передвинуть

Новости. Общество
16:02, 13 Июля 2021
фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Розничная торговля, за исключением отдельных компаний, не успеет вакцинировать 60% сотрудников от COVID-19, в результате компаниям грозят крупные штрафы.

Как сообщает «КоммерсатЪ», вопросы вакцинации сотрудников потребительского сектора от COVID-19 обсуждались на совещании у заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Обязательная вакцинация 60% работников розничной торговли, общепита, сферы услуг и ряда других отраслей введена в 22 регионах. Срок прививки первым компонентом — 15–31 июля.

Собеседник «Ъ» в госорганах отмечает «общую неадекватность статистики» по прививкам, как у компаний, так и у властей.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», Auchan, «Ленту») подтвердили, что компании столкнулись с «рядом объективных сложностей», которые замедляют процесс вакцинирования и ставят под вопрос достижение 60% показателей к 15 июля. С 15 июня до 9 июля предприятиями торговли было вакцинировано в среднем более 30% работников.

«Хотя ежедневно темпы вакцинации возрастают, в том числе и благодаря совместным с властями усилиям, процесс замедляется физическим отсутствием сотрудников из-за отпусков, дефицитом вакцин по целому ряду регионов, перерывами в снабжении препаратом частных клиник», — говорят в АКОРТ.

В ряде субъектов РФ перегружены пункты вакцинации или нет возможности записаться на процедуру оперативно. Это делает актуальным обсуждение переносов сроков вакцинации или моратория на административные меры в отношении предприятий, не достигших показателя 60% по объективным причинам. Бизнесу грозят санкции, вплоть до 90-дневной приостановки деятельности уже с 15 июля.

Что в этой ситуации собираются делать власти,  читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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