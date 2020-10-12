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Сроки перехода на электронные трудовые книжки в России продлят

Новости. Общество
22:00, 12 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Такое решение может быть принято "с учетом ограничений, которые накладывают на работодателей в пандемию", заявил глава Минтруда России.

Срок перехода на электронные трудовые книжки могут перенести, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года.

"С учетом ограничений, которые накладывают на работодателей в пандемию, была необходимость, она в принципе на сегодняшний день сохраняется, в переносе сроков введения электронной трудовой книжки. На данный момент мы продлили это решение до 31 октября 2020 года. С учетом текущих ограничений вполне вероятно, что мы выйдем с очередной инициативой, отодвинув решение еще чуть дальше", - сказал он в понедельник на заседании фракции "Единая Россия".

С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений. К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-12 22:57:00
Лишь бы не работать много причин найдут. Как и работа по замене кабеля. Яму выкопали, забор поставили и ничего не делают. Планирование работ отсутствует. А как получится. Далеко нам до развитой страны.
Гость
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