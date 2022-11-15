Сроки подачи заявок на благоустройство дворов изменились в Петрозаводске

В столице Карелии изменились сроки подачи заявок на благоустройство дворов по «Комфортной городской среде».

Прием документов на благоустройство дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда» в Петрозаводске завершится 1 марта 2023 года. Речь идет об участии в программе в 2024 году, сообщили в мэрии Петрозаводска.



Заявки, поданные в администрацию города после этой даты, рассмотрят в 2025 году. Дизайн-проекты благоустройства дворов утвердят до 1 августа. Дополнительная информация размещена на сайте мэрии.



Отметим, что с 2017 года в карельской столице обновили 298 придомовых территорий. В этом году благоустроили 35 дворов, столько же планируется отремонтировать в следующем.



Минимальный перечень работ включает в себя асфальтирование, установку новых скамеек, урн, а также освещение.