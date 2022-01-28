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Сроки подачи заявок на благоустройство дворов Петрозаводска изменены

Новости. Общество
12:20, 29 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Власти карельской столицы сообщили об изменении сроков подачи заявок на благоустройство городских дворов.

Приём документов на 2023 год завершится 1 апреля этого года. Заявки, поданные в администрацию Петрозаводска после этого срока, будут рассматриваться на участие в программе в 2024 году.  Дизайн-проекты благоустройства дворов теперь будут утверждать до 1 августа. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города. 

Сроки подачи заявок на участие дворовых территорий в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» изменились  в соответствии с постановлением правительства республики.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, с 2017 года в карельской столице в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обновили 263 придомовых территории. В следующем году запланировано благоустройство ещё 35 дворов, асфальтирование проездов на нескольких объектах выполнено досрочно. Минимальный перечень работ также включает в себя установку новых скамеек, урн и освещения.

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Комментарии

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Экспeрд
2022-01-29 12:46:19
Всё равно кредитными кастрюлями заставят, а потом ныть будут.
Гость
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