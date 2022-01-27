Сроки проектирования водоочистных сооружений в райцентре Карелии оказались сорваны по вине властей

Подготовка проекта строительства водоочистных сооружений в поселке Муезерский затянулась по вине местной администрации, которая вовремя не предоставила градостроительный план земельного участка.

Это следует из решения антимонопольной службы Карелии, разбиравшейся в конфликте между администрацией и проектной организацией.

Согласно контракту, подготовка проекта строительства должна была завершиться до 30 ноября 2021 года, но подрядчик не успел предоставить полный пакет документов.

Тогда муезерская администрация решила в одностороннем порядке расторгнуть контракт и обратилась в УФАС, чтобы внести проектную организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

Однако антимонопольная служба пришла к выводу, что срыв сроков контракта произошел из-за того, что власти сами затянули выполнение своих обязательств по контракту. Администрация предоставила подрядчику градостроительный план земельного участка лишь спустя пять месяцев после запроса.

На этом основании УФАС решило, что проектная организация добросовестно выполнила условия контракта и срыв сроков произошел не по ее вине.