Сроки сдачи в эксплуатацию здания онкологического диспансера перенесли на год

Срок сдачи Онкологического диспансера в эксплуатацию передвинули с 2030 на 2031 год.
Строительство нового онкологического диспансера в Петрозаводске сместили на год. Об этом сообщили в Минздраве Карелии. По словам чиновников, необходимо внести коррективы в устаревшую проектно-сметную документацию. Это потребует дополнительного финансирования.
— В связи с изменением схемы финансирования строительства онкодиспансера в бюджете предусмотрен объем федеральной субсидии — 8 млрд рублей с последующим увеличением до 10 млрд рублей, - подчеркнули в ведомстве.
Вопрос выделения дополнительных денег будет рассмотрен в сентябре 2026 года. В связи с этим срок сдачи объекта в эксплуатацию передвинут с 2030 на 2031 год. Как прокомментировали в Минздраве, «бюджет не догма, а рабочий инструмент для планирования финансовых потоков».
Ранее сообщалось, что средства на строительство онкодиспансера в Карелии будут выделены в течение двух лет. Напомним, здание будет состоять из шести блоков, соединенных переходами, в них разместятся стационар, радиологическое и операционное отделения и поликлиника, где смогут принимать 300 человек в день. Получать медицинскую помощь в нем будут пациенты со всей республики.