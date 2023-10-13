«Срубили под корень!» — жителей одного из районов Петрозаводска возмутила расправа с кустом сирени

Жители Зареки в карельской столице показали, что стало с помешавшим кому-то кустом сирени во дворе одного из домов.

Фотографии последствий расправы с зелеными насаждениями во дворе одного из домов Зареки появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«На Свирской 1, срубили сирень под корень, ровно посередине куста!» — сообщили местные жители.

«Зачем? Кому мешало, если ставите машины под деревом, уберите лишние ветки и все…. Зачем такое уродство делать», — написали возмущенные петрозаводчане.

«Приехали на этой машине, сказали что от администрации города распоряжение, спилить куст сирени, который никому не мешал», — уточнили пользователи сети.

«Ни разрешения, ничего не было, когда вышли жильцы, бросили все как есть и уехали», — сообщили негодующие горожане.