США приостановили выдачу иммиграционных виз для граждан России

Госдеп США временно приостановил обработку заявлений на получение иммиграционных виз для россиян.
С 21 января Государственный департамент США временно приостановит оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку ведомства, попавшую в его распоряжение.
В список стран, на которые распространяются ограничения, вошли также Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Йемен, Египет и Таиланд.
По данным источника, пауза затянется на «неопределённый срок».
Напомним, выдача основных типов виз США для россиян была приостановлена в 2021 году из-за сокращения дипломатического представительства страны в РФ. При этом с сентября 2025 года туристы из России могут подавать документы на получение визы США только в Астане или Варшаве.
В прошлом году Госдеп Соединённых Штатов аннулировал 85 тысяч виз, следуя политике президента Дональда Трампа «сделать Америку снова безопасной».
Ранее Евросоюз объявил о полном запрете на выдачу многократных шенгенских виз для россиян, за исключением членов семей граждан ЕС и водителей международных перевозок.