США снимут санкции, введенные в отношении собственника Надвоицкого алюминиевого завода

Минфин США направил в американский Конгресс уведомление о намерении снять санкции, введенные в отношении компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски, в том числе, "Русала" - собственника Надвоицкого алюминиевого завода.

Ограничительные меры собираются отменить в течение 30 дней.

При этом сам Олег Дерипаска останется под санкциями.

Ограничительные меры по-прежнему будут распространяться на активы бизнесмена, где доля его владения выше 50%.

Подробнее о решении Минфина США в отношении Дерипаски читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".