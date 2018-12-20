16:07, 20 Декабря 2018
США снимут санкции, введенные в отношении собственника Надвоицкого алюминиевого завода
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Минфин США направил в американский Конгресс уведомление о намерении снять санкции, введенные в отношении компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски, в том числе, "Русала" - собственника Надвоицкого алюминиевого завода.
Ограничительные меры собираются отменить в течение 30 дней.
При этом сам Олег Дерипаска останется под санкциями.
Ограничительные меры по-прежнему будут распространяться на активы бизнесмена, где доля его владения выше 50%.
Подробнее о решении Минфина США в отношении Дерипаски читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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