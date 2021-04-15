Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Родненькие, помогите!" В Карелии местные жители спасли тонущего рыбака (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:10
Вмерзший в лед труп обнаружен спасателями в Карелии
Сегодня 14:43
Деревья вырубают в парке «Беличий Остров» в Петрозаводске (ФОТО) 6
Сегодня 07:25
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Петрозаводске
Сегодня 13:35
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 1
Сегодня 14:20
Мужчина в Петрозаводске бегает по дороге и кидается под колеса автомобилей (ФОТО, ВИДЕО) 2
Сегодня 11:40
Провластным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска назвали Игоря Корсакова 35
Сегодня 10:04

США ввели новые санкции против России

Новости. Общество
20:40, 15 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos
Загрузка...

Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме.

С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Вашингтон ввел ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб». В перечень попал военный технополис «Эра».

«Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», — отмечено в документе.

Еще там сказано, что Служба внешней разведки России причастна к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWind.

Кроме того, санкционный список пополнился 32 организациями и гражданами России с пометкой «за вмешательство в выборы». В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина. Новые меры означают блокировку собственности и визовые препятствия.

«США привержены обеспечению безопасности наших союзников и партнеров, наши усилия призваны еще раз подтвердить нашу приверженность этому основополагающему принципу», — говорится в релизе Белого дома.

Помимо этого, американские власти высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Утром первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что при отправке дипломатов на родину Москва ответит зеркально.

Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить отношения двух стран.

В среду посла США Джона Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову. Ему сообщили, что если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 1
Сегодня 14:20
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»