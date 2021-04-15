США ввели новые санкции против России

Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме.

С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Вашингтон ввел ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб». В перечень попал военный технополис «Эра».

«Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», — отмечено в документе.

Еще там сказано, что Служба внешней разведки России причастна к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWind.

Кроме того, санкционный список пополнился 32 организациями и гражданами России с пометкой «за вмешательство в выборы». В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина. Новые меры означают блокировку собственности и визовые препятствия.

«США привержены обеспечению безопасности наших союзников и партнеров, наши усилия призваны еще раз подтвердить нашу приверженность этому основополагающему принципу», — говорится в релизе Белого дома.

Помимо этого, американские власти высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Утром первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что при отправке дипломатов на родину Москва ответит зеркально.

Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить отношения двух стран.

В среду посла США Джона Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову. Ему сообщили, что если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.