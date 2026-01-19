США вывели на старт ракету, которая отправится на Луну

NASA готовится к запуску пилотируемой миссии к спутнику Земли.

Космический корабль «Orion», интегрированный со сверхтяжёлой ракетой SLS (Space Launch System) для запуска к орбите Луны, вывели на стартовую площадку Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

— Планируется, что не позднее 2 февраля команда заправит ракету криогенным топливом, проведёт обратный отсчёт и отработает безопасный слив топлива из ракеты, — отметили в NASA.

Напомним, не позднее апреля этого года к орбите Луны отправится пилотируемая миссия «Artemis II». На борту летательного аппарата будут находиться американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также их канадский коллега Джереми Хансен.

Длительность миссии составит 10 суток. За это время исследователи совершат облёт вокруг спутника Земли и проведут испытания систем нового корабля.

Ранее таже стало известно, что в 2032 году американский стартап GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) из города Сан-Франциско (штат Калифорния) планирует открыть на Луне первый отель для космических туристов.