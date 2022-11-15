Ссора между братьями в Карелии закончилась в больнице и в суде

Два брата так и не смогли вспомнить, из-за чего возник конфликт, приведший к перелому челюсти.

Как сообщили в МВД Карелии, два жителя Питкярантского района, приходящиеся друг другу сводными братьями, решили вместе выпить спиртного. После возлияний пошли за сигаретами и на улице поссорились. В результате 39-летний старший брат дважды ударил младшего в челюсть — тому пришлось обращаться за медицинской помощью, а уже оттуда информация о травме поступила в полицию.

Обстоятельства инцидента установил участковый. Примечательно, что братья не смогли вспомнить причину ссоры.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело — у 37-летнего потерпевшего был диагностирован перелом нижней челюсти. Несдержанному родственнику грозит до 3 лет лишения свободы.