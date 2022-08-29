Житель Карелии убил прохожего битой

В Калевальском районе будут судить местного жителя, который забил до смерти пенсионера на улице, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Молодой уроженец поселка Боровой обвиняется в избиении человека, повлекшего смерть пострадавшего.

Как было установлено, в июне молодой человек, находясь ночью на балконе в своей квартире, поругался с проходившим мимо по улице 62-летним односельчанином. Схватив, как сообщает прокуратура, предмет, похожий на биту, молодчик вышел из дома и напал на пожилого человека. Несколько ударов по всему телу, в том числе по голове, привели к тяжелым травмам, из-за которых пострадавший через два дня умер.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.