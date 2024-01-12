Ссора на севере Карелии закончилась ударом ножа в сердце

Рецидивиста в Костомукше задержали по обвинению в убийстве.

В Следкоме Карелии сообщили об аресте мужчины, обвиняемом в убийстве своего знакомого в Костомукше.

По данным следствия, ночью 5 января в одной из квартир дома на улице Интернациональная разгорелась ссора, которая закончилась поножовщиной. Пьяный 41-летний мужчина нанес своему знакомому удар ножом в сердце. Визави агрессора скончался.

Суд удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Как было установлено, мужчина уже был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы.