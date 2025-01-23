Ссора подростков с мужчиной привела одного из юношей к уголовному делу

В Беломорске было возбуждено уголовное дело о грабеже.

В полицию Беломорска с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что в холле общежития неизвестный похитил его мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Выяснилось, что к открытому хищению имущества причастен подросток, не достигший восемнадцати лет. Юноша во всем признался.

Выяснилось, что поздним вечером заявитель пошел к другу в гости и поссорился с компанией незнакомых молодых людей. Во время ссоры из его кармана выпал смартфон. Один из юношей заметив это, забрал устройство себе.

Несовершеннолетний признался, что чужим телефоном стал пользоваться почти сразу, вставив свою сим-карту. Таким образом он решил заменить свой старый гаджет, который плохо работал.

Ущерб был оценен почти в 7 тысяч рублей. Похищенное изъяли.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело о грабеже, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.