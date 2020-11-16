Ссора с женщиной во время застолья в Петрозаводске закончилась жестоким убийством

Следственные органы Петрозаводска расследуют уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве женщины во время общего застолья.

Об этом сообщила пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, 13 ноября 2020 года обвиняемый в одной из квартир Петрозаводска распивал спиртное в компании знакомых, где поссорился с одной из женщин.

В ходе конфликта обвиняемый напал на нее с ножом, причинив ей множественные телесные повреждения. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.



По ходатайству следователя суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.