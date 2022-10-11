Ссора собутыльников в баре райцентра Карелии закончилась ударом ножа в сердце

В Суоярвском районе поспорили посетители бара: один из них достал нож и ударил обидчика.

В полицию Суоярвского района поступило сообщение из больницы. Туда доставили 33-летнего пациента с ножевым ранением в область сердца. Травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что телесные повреждения мужчина получил в баре, когда отдыхал с друзьями. У него завязался конфликт с незнакомцем. Когда все засобирались по домам, житель Суоярви дернул оппонента за капюшон.



Как считает полиция, в ответ тот достал перочинный нож и нанес удар незнакомцу. Работники бара оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. Его обидчик скрылся.

Полицейские выяснили личность подозреваемого, но 43-летний мужчина успел покинуть республику. Разыскать его удалось в соседнем регионе. Подозреваемый во всем признался.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.