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Стадион, пешеходный мост, сквер - стали известны территории, которые приведут в порядок в Карелии

Новости. Благоустройство
12:20, 02 Июля 2025
фото: © Артур Парфенчиков / VK

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Подведены итоги всероссийского голосования за благоустройство территорий в 2026 году. В списке победителей 20 объектов.

Часть из них в поэтапной работе уже не первый год, к благоустройству других приступят впервые, рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

В Хийденсельге построят стадион, а в Олонце восстановят пешеходный мост. В Муезерском районе продолжат приводить в порядок территорию у пруда, а в Лахденпохье — любимый горожанами сквер Памяти.

Всего в списке 20 территорий:

1. Сквер на ул. Октябрьская в районе дома № 2а г. Беломорск;
2. Городской парк на ул. Каменева (5-й этап) г. Кемь;
3. Сквер Пионеров на ул. Пролетарской (4-й этап) г. Кондопога;
4. Детская площадка в районе дома № 40б на ул. Советов, с. Кончезеро;
5. Площадка на набережной озера Контокки (3-й этап), г. Костомукша;
6. Центральный сквер Памяти на ул. Ленина, (2-й этап) г. Лахденпохья;
7. Сквер памяти героев на ул. Советская, г. Медвежьегорск;
8. Территория у пруда на ул. Советская, (3 этап), п. Муезерский;
9. Набережная зона ул. 30-летия победы и ул. Пролетарская, г. Олонец;
10. Добрынинский сквер на ул. Ровио, г. Петрозаводск;
11. Сад Памяти Героев на ул. Сыктывкарская, г. Петрозаводск;
12. Парк Каменный Ручей в Сайнаволоке, г. Петрозаводск;
13. Территория в районе дома № 1 на ул. Рудакова, г. Питкяранта;
14. Стадион на ул. Центральная в д. Хийденсельга;
15. Детская площадка в пер. Садовый, п. Салми;
16. Территория братской могилы воинов, погибших в годы Гражданской войны 1919–1920 гг. (3-й этап) пгт. Повенец;
17. Парк Летний сад, ул. Комсомольская (3-й этап), г. Пудож;
18. Сквер у памятника партизану, ул. Мира, г. Сегежа;
19. Сквер Студенческий в районе ул. Гагарина, д. 13 (3-й этап), г. Сортавала;
20. Территория между домами № 4 и № 15 на ул. Кайманова, Суоярви.

Работы выполнят на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется с 2025 года. В онлайн-голосовании приняли участие более 65 тысяч жителей Карелии.

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