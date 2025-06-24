Стадион, пешеходный мост, сквер - стали известны территории, которые приведут в порядок в Карелии

Подведены итоги всероссийского голосования за благоустройство территорий в 2026 году. В списке победителей 20 объектов.

Часть из них в поэтапной работе уже не первый год, к благоустройству других приступят впервые, рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

В Хийденсельге построят стадион, а в Олонце восстановят пешеходный мост. В Муезерском районе продолжат приводить в порядок территорию у пруда, а в Лахденпохье — любимый горожанами сквер Памяти.

Всего в списке 20 территорий:

1. Сквер на ул. Октябрьская в районе дома № 2а г. Беломорск;

2. Городской парк на ул. Каменева (5-й этап) г. Кемь;

3. Сквер Пионеров на ул. Пролетарской (4-й этап) г. Кондопога;

4. Детская площадка в районе дома № 40б на ул. Советов, с. Кончезеро;

5. Площадка на набережной озера Контокки (3-й этап), г. Костомукша;

6. Центральный сквер Памяти на ул. Ленина, (2-й этап) г. Лахденпохья;

7. Сквер памяти героев на ул. Советская, г. Медвежьегорск;

8. Территория у пруда на ул. Советская, (3 этап), п. Муезерский;

9. Набережная зона ул. 30-летия победы и ул. Пролетарская, г. Олонец;

10. Добрынинский сквер на ул. Ровио, г. Петрозаводск;

11. Сад Памяти Героев на ул. Сыктывкарская, г. Петрозаводск;

12. Парк Каменный Ручей в Сайнаволоке, г. Петрозаводск;

13. Территория в районе дома № 1 на ул. Рудакова, г. Питкяранта;

14. Стадион на ул. Центральная в д. Хийденсельга;

15. Детская площадка в пер. Садовый, п. Салми;

16. Территория братской могилы воинов, погибших в годы Гражданской войны 1919–1920 гг. (3-й этап) пгт. Повенец;

17. Парк Летний сад, ул. Комсомольская (3-й этап), г. Пудож;

18. Сквер у памятника партизану, ул. Мира, г. Сегежа;

19. Сквер Студенческий в районе ул. Гагарина, д. 13 (3-й этап), г. Сортавала;

20. Территория между домами № 4 и № 15 на ул. Кайманова, Суоярви.

Работы выполнят на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется с 2025 года. В онлайн-голосовании приняли участие более 65 тысяч жителей Карелии.