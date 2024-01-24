Стадо грациозных оленей заметили на севере Карелии

Стадо северных оленей на севере Карелии попало на видеозапись.
Стадо северных оленей сняли на видео в Калевальском районе.
Видеозапись появилась в телеграм-канале «Нормальные новости Карелии».
«В Красной книге Карелии 2007 года численность особей зафиксирована в 2,5-3 тысячи», — говорится в сообщении телеграм-канала.
На видео стадо северных оленей сначала бежит по дороге. Потом олени сворачивают в сторону леса. Животные друг за другом грациозно перемахивают через сугроб у обочины дороги. Затем все стадо, так же легко преодолевая снега, устремляется вглубь леса.
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