Стадо грациозных оленей заметили на севере Карелии

Стадо северных оленей на севере Карелии попало на видеозапись.

Стадо северных оленей сняли на видео в Калевальском районе.

Видеозапись появилась в телеграм-канале «Нормальные новости Карелии».



«В Красной книге Карелии 2007 года численность особей зафиксирована в 2,5-3 тысячи», — говорится в сообщении телеграм-канала.

На видео стадо северных оленей сначала бежит по дороге. Потом олени сворачивают в сторону леса. Животные друг за другом грациозно перемахивают через сугроб у обочины дороги. Затем все стадо, так же легко преодолевая снега, устремляется вглубь леса.