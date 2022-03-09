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Стадо кабанов перегородило дорогу на юге Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
11:18, 11 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

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Животные создали «живую пробку» перед транспортом.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилось фото стада кабанов, перегородивших заснеженную дорогу. Судя по всему, действие происходит в районе поселка Куркиеки, фото взято с местного паблика.

«И как таких объезжать?», — задаются вопросом авторы поста.

Ранее смелая лисица пришла в гости к жителям Петрозаводска.

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