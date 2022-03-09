Стадо кабанов перегородило дорогу на юге Карелии (ФОТО)

Животные создали «живую пробку» перед транспортом.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилось фото стада кабанов, перегородивших заснеженную дорогу. Судя по всему, действие происходит в районе поселка Куркиеки, фото взято с местного паблика.
«И как таких объезжать?», — задаются вопросом авторы поста.
Ранее смелая лисица пришла в гости к жителям Петрозаводска.
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