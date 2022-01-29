Стадо лосей выбежало на дорогу в Карелии (ФОТОФАКТ)

В окрестностях поселка Надвоицы в Сегежском районе Карелии лесничие увидели стадо лосей, бежавших по дороге.

Сотрудники Надвоицкого участкового лесничества предупредили водителей о том, что лоси массово выходят на дороги.

«Уважаемые водители, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны на дорогах в окрестностях поселка Надвоицы. Берегите себя!».

Как известно, зимой взрослые самки ходят с лосятами, образуя группы из 3-4 голов, иногда к ним присоединяются самцы, образуя стадо в 5-8 голов. Весной эти стада распадаются.