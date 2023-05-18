Стадо пятнистых оленей удивило жителей поселка в Карелии

Жители Питкярантского района уверены, что олени сбежали из зоопарка.

Встреча с копытными произошла в деревне Питкярантского района.

«Обычно попадаются лисички, зайцы, белочки, куницы. Весной – лебеди. Это обычная деревня. Но в нескольких километрах находится «Карельский зоопарк». Видимо, олени сбежали из загона», - цитирует очевидца «Фактор News».

С видео с оленями и реакцией местных дачников можно познакомиться на «Фактор News».