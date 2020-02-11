Стадо редких овец завезли в Карелию (ВИДЕО)

В ООО "Кроноборг" из Финляндии завезли 60 голов племенных овец породы Оксфорд-даун, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Завезенное в Лахденпохский район поголовье животных – это единственное на сегодняшний день стадо Оксфордов на территории РФ.



Перед специалистами Министерства, руководством предприятия, сотрудниками научных учреждений поставлена важная задача – зарегистрировать породу в Государственном реестре селекционных достижений.

В ходе разведения овец будут проанализированы скорость роста животных, плодовитость, мясные качества, показатели воспроизводства и молочности маток, адаптационные способности. Специалисты Института приступят к исследованиям после завершения карантинных мероприятий.

Крупные сильные овцы, взрослые бараны весят 125-135 кг, матки – 90 кг и больше. Европейские фермеры ценят овец этой породы за выдающийся вес, длину шерсти, плодовитость и молочность.

Источник видео – паблик Минсельхоза Карелии.

Ранее сообщалось, что приехавших в Карелию финских овец посадили на карантин.