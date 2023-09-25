Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию

В финской Карелии огораживают дворы из-за российских безнадзорных собак.

Бродячие животные все чаще появлялись в районе города Иматра в финской Карелии. Местная жительница рассказал, как была вынуждена огородить двор, чтобы избежать появления непрошенных гостей. А другая женщина прятала свою собаку от бродящих псов.Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на Yle.

«По словам эксперта Финской ассоциации охраны природы Рику Лумиаро, бродячие собаки могут занести в Финляндию бешенство. Как отметил эксперт, в России следят за их популяцией, но в настоящее время все контакты российских и финских специалистов прекращены», - пишет «МК в Карелии».

Ранее сообщалось, финские собаки бегут в Карелию за дичью.