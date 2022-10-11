Стаи собак держат в страхе жителей города на севере Карелии (ФОТО)

Жители Беломорска пожаловались на стаи бездомных собак, которые держат в страхе весь город.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Беломорска, которая сообщила, что в их городе стаями бегают бездомные собаки, пугая людей.

«Беломорск, стаи собак бегают по улицам, держат в страхе людей. Жители города не могут спокойно ходить по улицам», — написала беломорчанка в комментарии к фото, которые она прислала в редакцию.

Местные власти, по словам жительницы Беломорска, не торопятся решать проблему бездомных животных, предлагая населению самостоятельно искать выход из ситуации и защищаться.