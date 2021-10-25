Стая собак разорвала 30 кроликов на ферме в Карелии

Стая бродячих собак напала на подсобное хозяйство в Лахденпохском районе и загрызла более 30 кроликов.

Как пишет паблик «ЛахденпохьЯ — Навсегда», ночью в результате нападения стаи собак на подсобное хозяйство в поселке Сорола Лахденпохского района были задавлены 32 кролика. По словам владелицы убитых кроликов, собаки появляются в поселке регулярно, нападая на домашних животных и разоряя подсобные хозяйства.

Ущерб владелица убитых животных оценивает в 32 тысячи рублей. При этом решения проблемы бродячих собак не видно. Как предполагают в паблике, проблему усугубляют гости района, желающие помочь щенкам, а затем уезжающие и оставляющие подросших щенков. Те в итоге пополняют бродячие стаи.

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