Стая волков держит в страхе жителей поселка в Карелии

Шесть волков бродят в поисках еды по поселку Водла Пудожского района.

Жители поселка Водла предупреждают односельчан об опасности. Целая стая волков бродит по сельским улицам, уничтожая собак.

Как пишут в паблике «Кто жил и живет в поселке Водла», в начале недели рано утром на улице Студенческая была замечена стая волков из шести особей.

«Лично с мужем в окно видели. Нас разбудил лай собак в вольере», — рассказала женщина.

По словам жителей поселка, они обращались в Минприроды республики, но пока безрезультатно.

«Пока они „оперативно“ реагируют — и собак не останется в поселке. Мой пес сегодня сам не свой — ночью слышал, как его брата убивали. Да, ладно собаки, как дети бедные утром по темноте в школу идут. Вот где жуть», — пишут подписчики в паблике.

Ранее сообщалось, Минприроды Карелии не может поймать слишком умных волков.