Стая волков вышла к жителям села в Пряжинском районе

Охотники готовятся к мероприятиям по добыче хищников.

В селе Крошнозеро Пряжинского района местные жители заметили стаю диких волков — один из хищников устроил засаду прямо посреди дня возле дома на улице Заводской, сообщает газета «Наша жизнь» — «Meijän elaigu».

— Около четырёх часов дня я шёл к своему гаражу, который находится в зоне хозпостроек. Недалеко от себя заметил, как что-то мелькнуло за хлевом Быковых. Успел разглядеть широкую серую спину и хвост. Это был волк. Таких крупных собак у нас нет, — рассказал один из читателей.

После этого инцидента охотники осмотрели оставленные на снегу следы и подтвердили, что они принадлежат волкам. Сейчас специалисты готовятся к мероприятиям по добыче хищников.

Ранее стая диких волков была замечена в посёлке Новая Вилга Прионежского района. Кроме того, охотники застрелили трёх волков, беспокоивших жителей посёлков Прионежского и Суоярвского районов.

По информации Минприроды Карелии, в населённые пункты волков, как правило, привлекают безнадзорные собаки. Для безопасности питомцев их рекомендуется держать в закрытом помещении или на огороженной придомовой территории. Сообщить о выходе хищников к людям можно по телефону ведомства: +7 921 222-05-25.