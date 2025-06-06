Стадо лосей заметили у дороги в Карелии

На обочину трассы «Кола» недалеко от Петрозаводске вышли покормиться сразу два лося.
О пасущихся животных в Пряжинском районе рассказал проезжающий мимо водитель в группе Вконтакте «Три Карела: лес, рыбалка, приключения».
– Молодые непуганые лоси пасутся у электронного табло в районе поселка Матросы. Могут выйти на дорогу, – сказал мужчина.
Он попросил водителей быть повнимательнее при проезде данного участка дороги.
Ранее в Минприроде рассказали, почему с начала июня дикие животные стали чаще выходить к дороге и сколько уже сбили лосей за неделю.
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