Стал известен адресный план подключения жилых домов Петрозаводска к природному газу

«Газпром» сформировал поадресный план-график догазификации в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска предлагает жителям ознакомиться с планом-графиком догазификации домовладений, который сформировал «Газпром».

Списки домов опубликованы на сайте городской администрации. Владельцы неучтенных и строящихся до 2025 года домов могут обратиться в АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» с предварительной заявкой на догазификацию, напоминают в мэрии.

Информация сгруппирована по районам: Древлянка-4, улица Сулажгорского Кирпичного Завода, Сулажгора, Кукковка-III, ТИЗ «Усадьба» в районе Вытегорского шоссе, Соломенное, Перевалка, 5-й поселок, Старая Кукковка-1,2,3, Ключевая (Гвардейская улица), Древлянка (в районе улицы Кантеле и Морошкового проезда). Информация также содержится в файле «Дополнительно по районам».

Напомним, в Карелии в рамках программы догазификации продолжается работа по подключению индивидуальных жилых домов к природному газу. В населенных пунктах, где есть газопровод, сети к границам земельных участков подведут за счет средств газораспределительной организации.

Подать предварительную заявку на подключение газа к жилому дому петрозаводчане могут через сайт АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», по электронной почте ecpu@ktg.sampo.ru, через единого оператора газификации: https://connectgas.ru и по телефону горячей линии: 8-800-444-44-25.

Вопросы, связанные с газификацией домов, также принимает администрация города на электронную почту: irina.turtseva@petrozavodsk-mo.ru. Поступившая информация передается для подготовки ответов в газораспределительную организацию. В обращении необходимо указывать ФИО и контактные данные.