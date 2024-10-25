Стал известен график продажи проездных билетов на ноябрь в Петрозаводске

Начиная с 28 октября жители Петрозаводска смогут купить проездной билет на ноябрь.

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Администрация ПМУП «Городской транспорт» сообщила о графике продажи проездных билетов на ноябрь 2024 года. Приобрести билет можно в административном корпусе организации на ул. Московская, 14:

— Период с 28 октября по 8 ноября (будни: 8:30 — 18:30; суббота, воскресенье и праздничный дни: 9:00 — 17:00);

— Период с 9 по 25 ноября (будни: 8:30 — 17:00; суббота, воскресенье: 9:00 — 15:00);

— Период с 26 по 30 ноября, каб. № 307 в административном копрусе (будни: 8:30 — 16:00; суббота, воскресенье: выходные дни).

Студенты ПетрГУ могут приобрести проездной в учебном корпусе университета по адресу: ул. Анохина, д. 20, каб. 110.

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