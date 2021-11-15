Стал известен объем работы городской поликлиники Петрозаводска в условиях пандемии (ВИДЕО)

Заместитель главврача петрозаводской поликлиники № 1 рассказал о работе учреждения и призвал всех пройти вакцинацию.

Сергей Белов, заместитель главного врача Городской поликлиники № 1, обратился к жителям Петрозаводска и Карелии с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Видеообращение размещено на странице в соцсети Главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Врач отметил, что в период пандемии большая нагрузка лежит на первичном звене здравоохранения. Городская поликлиника обслуживает до 250 вызовов в сутки.

«Возможно распространение нового штамма коронавируса, в связи с чем ведущую роль играет вакцинация и ревакцинация. Призываю вас всех прийти на ревакцинацию», — призвал жителей города Сергей Белов.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 197 инфицированных, выздоровели 205 человек, зарегистрировано три смерти от коронавируса.