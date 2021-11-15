890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Госкомпанию в сфере ЖКХ Карелии возглавит экс-сотрудник республиканского Следкома 17
Сегодня 07:05
Росгвардия Карелии ищет желающих поехать в Чечню 5
21.12.2021 18:40
«Омикрон» рядом — Минздрав Карелии настоятельно рекомендует не выезжать за пределы республики 27
21.12.2021 14:07
Больных детей в Карелии будут лечить музыкой кантеле 13
21.12.2021 18:20

Стал известен объем работы городской поликлиники Петрозаводска в условиях пандемии (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:55, 22 Декабря 2021
фото: кадр из видео

Новости партнеров

Заместитель главврача петрозаводской поликлиники № 1 рассказал о работе учреждения и призвал всех пройти вакцинацию.

Сергей Белов, заместитель главного врача Городской поликлиники № 1, обратился к жителям Петрозаводска и Карелии с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Видеообращение размещено на странице в соцсети Главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Врач отметил, что в период пандемии большая нагрузка лежит на первичном звене здравоохранения. Городская поликлиника обслуживает до 250 вызовов в сутки.

«Возможно распространение нового штамма коронавируса, в связи с чем ведущую роль играет вакцинация и ревакцинация. Призываю вас всех прийти на ревакцинацию», — призвал жителей города Сергей Белов.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 197 инфицированных, выздоровели 205 человек, зарегистрировано три смерти от коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 13
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 13
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»