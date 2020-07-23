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Стал известен принцип открытия границ России

Новости. Общество
20:40, 23 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Россия будет открывать границы с другими странами на взаимной основе.

Переговоры на эту тему ведутся, но решения пока не приняты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 23 июля, пишет news.mail.

"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами", – отметил Песков.

В среду, 22 июля, в МИД России заявили, что при открытии границ с Евросоюзом определяющим критерием станет безопасность россиян. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, все будут действовать по принципу "не навреди", а решающее слово останется за медиками. Дипломат подчеркнул, что европейские государства руководствуются теми же принципами.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств – нерезидентов ЕС. России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели.

14 июля из перечня исключили Черногорию и Сербию из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

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